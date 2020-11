Procès Barthélemy Dias contre Me Moussa Diop : Clash entre avocats devant le juge





Une réaction qui a très vite poussé la défense de Dias fils à la réplique. "L'opinion doit savoir que nous sommes pas demandeurs de cette entente" estime Me Fall, avocat de Barthélemy Dias.

Face au juge, la défense de Me Moussa Diop a évoqué la nouvelle entente entre le maire de Mermoz-Sacré-cœur et l'ancien Directeur Général de Dakar Dem Dikk. N'empêche, ses avocats n'ont pas hésité à rappeler les raisons de la présence des deux parties devant le juge. Par ailleurs, ils ont fait savoir qu'il ne s'agissait que de la diffamation du côté de Barthélémy Dias à l'endroit de leur client Me Moussa Diop.Cependant, même si les deux parties confirment qu'il y a eu un poignet de mains en public, aucune d'elle n'a accepté de céder. Car ils estiment que l'opinion publique doit savoir la réalité de ce qui a créé cette entente entre les deux hommes politiques."Nous nous réjouissons de cette entente, nous souhaitons que ça dure et nous saluons le geste de Me Moussa Diop et l'humanisme de Barthélemy Dias" a conclu Me Fall.Finalement, l'affaire sera classée sans suite car Moussa Diop a retiré sa plainte, ce qui officialise l'entente entre les deux parties déjà voisines à Sacré-cœur Mermoz.A leur sortie du palais de justice, chacune des parties a déclaré qu'elle se réjouissait de cette entente et remerciait davantage Ousmane Sonko, le leader du PASTEF. Mais ils nient toute alliance avec ce dernier.