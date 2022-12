Procès en appel : La peine du meurtrier de Bineta Camara confirmée

La Chambre Criminelle de la Cour d’Appel de Tambacounda a confirmé le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Tambacounda. Reconnu coupable de tentative de viol et de meurtre sur la personne de Bineta Camara, le menuisier Pape Alioune Fall a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.







En première instance, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda avait condamné le 2 juillet 2021, l’accusé principal, Pape Alioune Fall, à la réclusion criminelle à perpétuité.



Non satisfait de cette lourde peine, Pape Alioune Fall et son conseil Me Ciré Clédor Ly avaient interjeté appel avant d’être déboutés par la Cour d’appel de Tambacounda qui a confirmé la décision de celle du TGI.





Rien ne remet en cause l’implication de Pape Alioune Fall dans cette affaire qui a provoqué la mort de Bineta Camara, a soutenu l’avocat général Soyoubou Sy.





« Toutes les circonstances aggravantes sont applicables à l’accusé », a relevé l’avocat général qui a requis la confirmation de la peine prononcée par la Chambre criminelle du TGI de Tambacounda.