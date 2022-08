Profil du système de santé : le Sénégal va se doter d'une plateforme pour mesurer ses performances

Les acteurs du système de santé et de l'action sociale se sont réunis pour lancer une initiative portant sur la définition du profil du système de santé sénégalais. L'initiative entre dans le cadre d'une recommandation forte de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à travers une directive intitulée Observatoire de la santé. Le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Mbengue qui donne l'information explique que notre pays dispose d'une plateforme qui sert d'instruments de pilotage mais aussi un outil opérationnel en matière de santé.









Le Secrétaire général souligne qu'en plus de travailler sur le sujet avec l'Oms, l'Institut Pasteur jouera aussi un rôle déterminant dans l'opérationnalisation en avril 2022. "On ne peut pas atteindre les Objectifs du Développement Durable sans savoir comment on progresse et quelles sont les performances accomplies au fil du temps. Le profil du système de santé va permettre d'avoir un tableau de bord", selon le docteur Abdoulaye Konaté conseiller en suivi évaluation à l'Oms Sénégal.





Le rapport sur le profil du système et des services de santé (P3SP) est un des documents phares de la plateforme de l’Observatoire national de la Santé, produit en collaboration avec le Centre national de la Plateforme sur les systèmes et politiques de santé (AHOP). Il constitue une photographie de la performance de santé de notre pays, avec une description et une analyse approfondies transversales du système et des services de santé.





Ledit document, élaboré selon une méthodologie unique et validée par l’OMS, permet une comparabilité de performance entre les pays de l’Afrique au Sud du Sahara de la zone OMS Afro. La particularité de ce processus de production scientifique est son approche participative et inclusive.





L’Observatoire national de la Santé et le rapport du Profil Pays constituent une opérationnalisation de la Gestion de la connaissance et du processus de capitalisation. En effet, la prise en charge des problèmes de santé obéit à une maîtrise des besoins de la communauté en matière de santé, mais également de la mobilisation de l’expertise scientifique et opérationnelle disponible et mobilisable.