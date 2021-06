Programme 100 000 logements : La Banque mondiale met 155 millions de dollars pour l’aménagement du pôle urbain de Daga Kholpa

L’ambitieux programme du gouvernement sénégalais en faveur d’un logement décent, sûr et abordable reçoit un soutien de taille. Après 18 mois de gestation, la mission d’appui du projet régional du Financement du logement abordable rend son étude. Les signaux sont au vert : Daga Kholpa, la ville pilote du programme des 100.000 logements va recevoir un appui à la construction de 155 millions de dollars de la Banque mondiale. L’atelier de clôture de la mission d’appui-conseil aux opérations d’aménagement de ce pôle urbain s’est tenu, ce mardi 15 juin, à Dakar.

Le rythme de production des logements décents et abordables et la faisabilité financière des opérations vont connaître une nouvelle tournure pour l’érection du pôle urbain de Daga Kholpa, ville pilote du programme des 100 000 logements au Sénégal. Les gages de l’opération d’aménagement de la ville de Daga Kholpa viennent d’être posés.

« Nous remercions la Banque mondiale et la commission de l’UEMOA qui nous ont appuyés dans cette vision du chef de l’État qui vise à donner à l’ensemble de nos compatriotes désireux d’avoir des logements à des prix acceptables et abordables dans des cadres bien aménagés et c’est dans ce sens-là que cet Appui-Conseil a été lancé il y a 18 mois. Il est heureux de constater aujourd’hui que nous avons eu des résultats à bonne date qui ont été obtenus avec l’ensemble des parties prenantes (mairies, administrations) », déclare Amadou Thiam, Directeur général de la construction et de l’habitat.

Cette étude d’appui conseil réalisée en collaboration avec les services techniques de l’UEMOA et de la Banque mondiale a permis de faire un diagnostic sans complaisance et de formuler un ensemble d’outils juridiques, financiers qui permettent la réalisation d’un projet d’aménagement.

Le projet d’aménagement de Daga Kholpa, la vitrine du pôle urbain du programme des 100 000 logements a été confié à la Société d’Aménagement Urbain et de Rénovation Foncière SAFRU/ SA.

« Nous prévoyons 60 000 logements sur le site de Daga Kholpa, il fallait rendre du foncier aménagé équitable à toute les couches de la population mais avec un modèle économique pour créer de la soutenabilité financière pour gagner de la valeur et pour pouvoir, plus tard, suppléer l’Etat dans les opérations de financement », lance Meissa Mahecor Diouf, Directeur de SAFRU Sa.

Daga Kholpa va bénéficier pour sa construction, de l’appui du projet régional du financement mis en place par la Banque mondiale et la commission de l’UEMOA.

« L’accès au logement est un aspect clé dans la lutte contre la pauvreté et des efforts doivent être fournis afin que les populations puissent avoir accès à des logements décents. Cet accompagnement passe par un appui conseil à la conception du programme mais aussi à la mise en œuvre du programme où 130 millions de dollars ont été déboursés pour financer ce programme. Et d’autres projets connexes (transport, eau assainissement etc. », a déclaré Isabelle Céline Kane, spécialiste en gestion des risques et catastrophes au bureau de la Banque mondiale.

L’accès au foncier sécurisé est une problématique réelle dans les 8 pays de l’UEMOA, 25 millions de dollars ont été mis à la disposition de la commission de l’UEMOA pour aider les États à faire des études.

« Au niveau de la commission de l’UEMOA, une recommandation a été faite aux pays de l’Union pour asseoir les bases en matière de foncier et de logement et c’est à ce titre que nous avons signé avec la Banque mondiale le projet IDA pour un montant de 155 millions de dollars », déclare Pape Madiaw Seck, coordonnateur projet IDA au niveau de l'UEMOA.

La mission de conseil sur l’aménagement du programme urbain sur le site de Daga Kholpa clôture son étude. Elle a permis la mise en place d' une nouvelle dynamique dans la construction et l’aménagement du programme des 100 000 Logements du gouvernement du Sénégal avec un nouveau souffle financier (155 millions de dollars) apporté aux travaux du pôle urbain de Daga Kholpa.