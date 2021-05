Programme boulangerie : Les bénéficiaires disent leur satisfaction à l'endroit de l'ANPEJ

Les bénéficiaires des unités de boulangerie entièrement équipées par l'ANPEJ, n'ont pas manqué de dire toute leur satisfaction lors de la cérémonie d'inauguration qui s'est tenue à Gudiawaye et Pikine sous la présidence effective de Mme le ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall en présence du Président du Conseil de Surveillance et du Directeur Général de l'agence.La stratégie de mise en œuvre de ce programme de 11 boulangeries financé par la coopération espagnole consacre deux modèles de partenariat public privé : la convention de gestion directe et la convention de mise à disposition d'équipements de boulangerie.Le volet incubation et renforcement de capacités est également pris en charge pour les jeunes qui veulent investir dans le secteur. Des sessions seront organisées sur les sites de production pour davantage les capaciter aux métiers de boulanger.