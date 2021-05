Programme d'animation socio-économique : Une dotation de 100 millions dégagée pour le département de Nioro

(Kaolack, envoyés spéciaux) - La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants poursuit sa tournée dans la région de Kaolack. En effet, après Guinguinéo, Mme Ndèye Saly Diop Dieng et sa délégation ont été reçues, ce vendredi 21 mai 2021, par les populations du département de Nioro du Rip.

Ici comme la première étape, la ministre s’est rendue dans plusieurs localités du département. Ce, pour visiter des unités de transformation, rencontrer et échanger avec les organisations de femmes qui s’activent dans plusieurs domaines d’activité.







Ainsi, la tutelle a été accueillie par les femmes de toute la localité. Comme à Guinguinéo, Mme Ndèye Saly Diop Dieng a eu droit à un accueil chaleureux et enthousiaste.





Au cours de cette session de dialogue autour des enjeux de l’autonomisation de la femmes, qui s'est tenue dans un espace public à Nioro, les femmes ont exprimé leur satisfaction et magnifié cette retrouvaille avec la tutelle qui, selon elles, ne ménage aucun effort pour l’autonomisation de la gente féminine du Sénégal depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel.





Elles ont également profité de l’occasion pour avoir plus, notamment en matière de financement et de formation.





100 millions pour financer des activités d’insertion socio-économique des femmes





La ministre de la Femme, pour sa part, a d’abord expliqué son programme d’animation socio-économique destiné aux femmes. Il s'agit d'un programme qui est « une modalité de décentralisation des interventions de son département visant à renforcer les processus d’inclusion sociale, à améliorer les conditions de vie des populations et à optimiser le potentiel des groupes vulnérables ».





Aussi, Ndèye Saly Diop Dieng, s’inscrivant dans la même dynamique, a dégagé une dotation de 100 millions de francs Cfa, pour financer des activités d’insertion socio-économique des femmes de toutes les communes du département de Nioro. Ici où, selon elle, existe « un immense potentiel de talent, de créativité et surtout d’engagement » chez les femmes. Chose dont elle a pu se rendre compte, dit-elle, à travers les différentes initiatives qu’elle a visitées depuis le matin au niveau du FEPROMAS puis au niveau du CEDAF de Nioro. Sur ce, elle a tenu à féliciter et encourager au nom du Chef de l’Etat, toutes les femmes et les filles qui entreprennent et portent des transformations positives dans leur condition de vie et celle de leur famille.





Des attestations de financement remises aux bénéficiaires





La tutelle a également procédé à la remise des attestations de financement. Laquelle a été suivie par un processus de renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion financière avec la collaboration de l’Office national de formation professionnelle (Onfp).