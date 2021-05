Programme d’animation socio-économique : Ndèye Saly Diop Dieng pose les jalons d’une autonomisation durable des femmes

(Guinguinéo, envoyés spéciaux) - Après la commune de Mbadakhoune où elle a inauguré des infrastructures de base au profit des populations, la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants et sa délégation se sont rendues à Guinguinéo. Ce, pour rencontrer les organisations de femmes du département.





Ici, comme à Mbadakhoune, Mme Ndèye Saly Diop Dieng a eu droit à un accueil chaleureux et enthousiaste malgré la chaleur. Toutes les populations, notamment des femmes de toutes les communes que compte le département de Guinguinéo, se sont mobilisées avec engagement pour rencontrer la tutelle.

Un fort plaidoyer des femmes







Au cours de cette session de dialogue avec ces organisations féminines, tenue dans l’après-midi de ce jeudi, la coordonnatrice du comité consultatif des femmes du département de Guinguinéo, Arame Sall, a fait un plaidoyer fort à l’endroit de la tutelle.





« Renforcer les processus d’inclusion sociale, améliorer les conditions de vie des populations et optimiser le potentiel des groupes vulnérables »





Mme le ministre, pour sa part, après avoir exprimé sa joie, a décliné le but de son déplacement. « Je suis heureuse de me retrouver aujourd’hui dans le département de Guinguinéo qui marque le démarrage du programme d’animation socio-économique dans la région de Kaolack », a-t-elle lancé. Avant de préciser que ledit programme est « une modalité de décentralisation des interventions de mon département visant à renforcer les processus d’inclusion sociale, à améliorer les conditions de vie des populations et à optimiser le potentiel des groupes vulnérables ». Et c’est dans cette perspective qu’elle a débuté cette journée par l’inauguration de ces infrastructures sanitaires et éducatives.





« Mes chères sœurs et filles de Guinguinéo, j’ai suivi avec un grand intérêt le plaidoyer porté en votre nom par la coordonnatrice du comité consultatif des femmes ; le diagnostic a été exhaustif, les attentes bien formulées et les priorités bien identifiées. Nous disposons dès lors d’une bonne base pour asseoir une feuille de route et un plan de marche vers un positionnement optimal des femmes dans le développement économique et social de la circonscription », a d’emblée soutenu l’autorité étatique, pour qui cette rencontre vise à « consolider les bases d’une autonomisation durable » des femmes du département.





Elle dit : « A travers ce dialogue, le chantier que nous comptons lancer avec les organisations féminines est assis sur l’axe 1 du Plan Sénégal Émergent visant la transformation structurelle de l’économie. Complémentaire de l’action de la délégation à l’entreprenariat rapide, le projet s’aligne sur les orientations du Plan Sénégal Émergent avec comme assises la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de Genre et la stratégie nationale pour l’autonomisation économique des femmes ».





Objectif : « renforcer le pouvoir économique des femmes et des filles, au plan sectoriel »





Ainsi, la ministre de la Femme renseigne que leur action sera adossée aux orientations du Plan Sénégal Émergent qui, pour elle, « s’assignent, dans leurs finalités, à repositionner les femmes dans le système national de production, de gestion et d’échange des biens et services ».





Au plan sectoriel, elle signale que l’objectif de « renforcement du pouvoir économique des femmes et des filles appelle au premier chef de les hisser au niveau des entreprises de taille intermédiaire afin de contribuer plus significativement à la création de richesses et d’emplois ». Et vers cette perspective, il est envisagé la « densification de la carte nationale des CEDAF et le développement d’unités de transformation des produits agricoles pour les femmes sur la base d’un actionnariat populaire ayant comme base les organisations féminines qui pourront au besoin participer en nature ».





Espérant que les femmes de Guinguinéo seront bien au rendez-vous pour ce programme « innovant », la tutelle a, dans l’immédiat, annoncé qu’un montant de 90 millions de francs Cfa du Fonds national de l’entreprenariat féminin sera mobilisé pour le financement des projets émanant des femmes des 12 communes, au terme du processus de sélection au niveau départemental.





Près de 100 millions dégagés au profit des femmes des communes de Guinguinéo





Ici également, Ndèye Saly Diop Dieng a remis des attestations de financement qui sera suivi d’un processus de « renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion financière avec la collaboration de l’Office national de formation professionnelle (Onfp).





Outre ces ressources, elle a mis à la disposition de ces organisations féminines du département de Guinguinéo, un lot d’équipements de production et d’allègement des travaux. Il s’agit, de Kits cuisines, de moulins à mil, de congélateurs, de nattes de grand modèle, de Kits avicole et de déplumeuse.





Tout en attendant de Madame le Préfet du département, une proposition de répartition, partant des « priorités et des besoins identifiés » en collaboration avec les organisations féminines du département, elle a invité les bénéficiaires à « une gestion judicieuse et rationnelle des ressources ».