Programme de coopération régionale pour le développement des écosystèmes nationaux du waqf en Afrique : Les pays membres de l’initiative capitalisent les expériences du Sénégal et du Niger

L’atelier régional de partage des connaissances et de validation du Programme de coopération régionale pour le développement des écosystèmes nationaux du waqf en Afrique de l’Ouest et du Centre, qui s’est ouvert le mardi 30 mai 2023, à Dakar (Sénégal), a baissé ses rideaux. La cérémonie de clôture a été présidée le mercredi 31 mai 2023 par le Directeur général de la Haute autorité du waqf du Sénégal, M. Racine Bâ, en présence de Mme la Ministre Conseillère Yaye Awa Diop Mbacké, Ministre conseiller à la Présidence de la République coordonnatrice du Bureau d'Assistance aux Daraas et aux diplômés de l'Enseignement Arabe (BADEA), de la Ministre conseillère et Directrice générale de la Haute autorité du waqf du Niger, Mme Khadija Diallo, du Président de la Commission de supervision de la Haute autorité du waqf du Sénégal, M. El Hadj Amar Lô, du représentant de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), M. Mohamedou Bouasria, de M. Abdallah Sow, Directeur du hub régional de la BID, du Président de la commission de supervision de la Haute autorité du waqf du Sénégal, entre autres.









Sept pays ont pris part aux travaux. Il s’agit du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Niger, de la République de Guinée, de la Guinée Bissau, de la Gambie et du Sénégal.





Le Sénégal : premier pays d’Afrique subsaharienne à se doter d’un cadre juridique et institutionnel sur le waqf





A l’issue des travaux de cette rencontre de Dakar, les pays membres de l’initiative ont capitalisé les expériences du Sénégal et du Niger en la matière. A l’occasion, le Ministre des Finances et du Budget du Sénégal, M. Mamadou Moustapha Bâ, qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux, a soutenu que Sénégal est le premier pays d’Afrique subsaharienne à se doter d’un cadre juridique et institutionnel sur le waqf. « La mise en place d’un programme de coopération régionale dans le domaine du waqf constitue une ambition volontariste qui se justifie au regard du contexte actuel de nos économies caractérisé par les défis liés à l’inclusion socio économique des couches vulnérables et à leur accès à des services financiers diversifiés et adaptés. Ces défis majeurs pour nos pays doivent nous amener à explorer les opportunités offertes par la finance islamique en termes de diversification des instruments de financement et d’inclusion », a soutenu Mamadou Moustapha Bâ.





S’inscrivant dans cette dynamique, le ministre renseigne que le Sénégal, sous l’impulsion du président de la République, Macky Sall, a fait des « choix stratégiques » en faveur du waqf qui se traduisent par : l’adoption en 2015 d’une loi sur le waqf et la mise en place en 2017 d’une structure opérationnelle dénommée Haute autorité du waqf (HAW), devenant ainsi le premier pays de l’Afrique subsaharienne à se doter d’un cadre juridique et institutionnel sur le waqf ; l’octroi d’avantages fiscaux au waqf public et au waqf d’intérêt public, notamment l’exonération du droit d’enregistrement et de l’impôt sur le revenu ;la mise en place du Projet d’Appui à la Modernisation des Daaras (PAMOD) avec une composante waqf pour prendre en charge le fonctionnement des 64 Daaras construits et équipés par la BID, à travers le Waqf public Daara moderne qui vise la construction d’un immeuble Haut Standing de R+16 d’un coût global de 20 millions de dollars sur financement de la BID ;la constitution du waqf public monétaire et du waqf public agricole qui va démarrer par l’aménagement et l’exploitation d’une assiette foncière de 50 ha dans la région de Matam.





Au-delà de ces réalisations, M. Bâ signale que le gouvernement du Sénégal va « appuyer le processus de révision de la loi relative au waqf visant une efficacité plus accrue du mécanisme. En outre, ajoute-t-il, l’Etat a consenti, pour l’exercice 2023, une dotation initiale d’un milliard de francs Cfa en faveur du fonds public du waqf ou monétaire. Ainsi, les produits générés par ce fonds, selon le ministre, permettront notamment d’assurer la couverture maladie universelle à 100 000 apprenants des Daaras.





Le gouvernement du Sénégal accorde une grande attention aux conclusions qui sortiront des travaux de ces deux jours de rencontre. Il se fera le devoir de les porter au niveau des instances communautaires en espérant qu’elles contribueront à l’élaboration d’un agenda permettant l’intégration du waqf dans ses politiques de développement économique et social, informe le ministre des Finances et du Budget.





« Le Sénégal nourrit l’ambition de voir l’Afrique subsaharienne devenir une région où l’écosystème du waqf connaît un développement harmonieux »





Le Directeur général de la Haute Autorité du Waqf (HAW) du Sénégal, pour sa part, a souligné l’importance de la rencontre qui, pour lui, marque l’aboutissement d’un long processus. « Nous voici à une étape importante d’un processus annoncé depuis 2020 suite à la mission effectuée à Dakar par le directeur du département de la coopération et du développement des capacités de l’Institut islamique de recherche et de formation de la Banque islamique de développement (BID) », a déclaré M. Racine Bâ.





Selon lui, depuis cette date, « le Sénégal nourrit l’ambition de voir l’Afrique subsaharienne devenir une région où l’écosystème du waqf, un instrument de la finance islamique, connaît un développement harmonieux ».





« Cet atelier vient à point nommé pour bâtir sur ce qui a été fait déjà dans certains pays, notamment au Sénégal »





Dans ce programme de coopération régionale pour le développement des écosystèmes nationaux du waqf en Afrique de l’Ouest et du Centre, la Banque islamique de développement (BID) s’évertue à jouer « un rôle clé dans la diffusion des meilleures pratiques et faciliter une meilleure intégration » des produits et services de la finance islamique. Elle s'attèle depuis quelques années à « dynamiser » le concept waqf et « développer » les écosystèmes dans les pays membres en Afrique de l’Ouest et du Centre. D’où la tenue de cette rencontre de Dakar, qui vise à partager les connaissances sur le waqf et préparer le lancement dudit programme de coopération régionale.





Selon M. Adamou Sanda Mayaki, spécialiste sénior en coopération technique de la BID, cet atelier vient à point nommé pour « bâtir sur ce qui a été fait déjà dans certains pays, notamment au Sénégal », en termes de développement de l’écosystème du waqf en Afrique de l’Ouest et du Centre. « On sait que le Sénégal et d’autres pays ont déjà une certaine expérience dans ce domaine. Donc il nous paraît opportun, au vue du caractère innovant du waqf, de profiter de cette expérience et surtout de la partager avec les autres pays afin de développer le waqf dans tous les pays membres de la BID en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, pour essayer de tirer le maximum de cet outil qui, on le sait, est un outil puissant qui peut contribuer au développement socio économique, surtout des couches les plus défavorables de nos sociétés », a-t-il soutenu au terme des travaux.





« L’outil waqf doit être revitalisé et modernisé »





Pour la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), cet atelier régional, qui a regroupé 7 pays dont le Sénégal, est une innovation pour le développement du waqf dans le continent noir. Avec comme rôle technique et financier, la BADEA est un partenaire stratégique dans la tenue de cette rencontre de Dakar. Et selon M. Mohamedou Bouasria, expert dans la division de développement des capacités entrepreneuriales à la BADEA, par ailleurs, représentant du Directeur général de ladite banque, l’outil waqf doit être « revitalisé et modernisé » afin de faire face aux différents défis auxquels font face les pays africains.





Pour finir, M. Mohamedou Bouasria a noté que la BADEA soutiendra toujours ces genres d’initiatives dont le but est de« promouvoir le développement économique et social » de ces pays africains.





Le Sénégal et le Niger : deux pays pionniers en matière d’institutionnalisation du waqf





Les pays membres de l’initiative, à savoir : le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Niger et le Sénégal, qui ont pris part à la rencontre, ont tous capitalisé l’expérience du Sénégal. Au plan juridique et institutionnel, le Sénégal et le Niger sont, de loin, en avance sur les autres pays. Le premier a adopté en 2015 la loi sur le waqf et mis en place en 2017 une structure opérationnelle dénommée Haute autorité du waqf (HAW). Le Niger, quant à lui, a emboîté le pas au Sénégal, en adoptant la loi en 2019 et mis en place la Haute autorité du waqf en 2020.





De l’avis de Mme Khadija Diallo, ministre conseillère et Directrice générale de la Haute autorité du Niger, son pays et le Sénégal sont deux pionniers en matière d’institutionnalisation du waqf. En tant que cadre de la BID, Mme Diallo renseigne qu’elle a eu la chance d’accompagner le Sénégal dans ces deux processus. Ce qui lui a permis de capitaliser l’expérience du Sénégal qu’elle a mise en œuvre dans son pays en un temps record. Une expérience qui, selon la patronne de la HAW du Niger, a également intéressé certains pays voisins qui partagent avec le Sénégal et le Niger le même cadre réglementaire en l’occurrence celui de l’OHADA, et qui ont aussi les mêmes réalités sociales et culturelles et qui cherchent également des solutions de mobilisation de ressources additionnelles et des outils de la finance islamique, pour résoudre des problèmes.





Le satisfécit du Président de la Commission de supervision de la HAW du Sénégal





Venu prendre part à cet important atelier, le Président de la Commission de Supervision (PCS) de la Haute autorité du waqf du Sénégal, M. El Hadj Amar Lô, a exprimé sa satisfaction. « Nous avons un sentiment de satisfaction par rapport à ce que nous avons vu se dérouler depuis hier (mardi 30 mai 2023) dans ce programme de partage des connaissances en matière de waqf et de validation d’un programme de coopération des pays de la sous région sur les questions du waqf », s’est réjoui M. Lô, qui est, par ailleurs, maire de la commune de Sagatta Gueth (Kébémer).





« La qualité des discussions et échanges ont permis de mieux appréhender les objectifs du projet ainsi que ses composantes »





Le Directeur général de la Haute autorité du waqf (HAW) du Sénégal, M. Racine Bâ, prononçant le mot de clôture au nom du ministre des Finances et du Budget, a magnifié la qualité des interventions. « Vos interventions pertinentes ont permis de rehausser le niveau des débats, de clarifier certains aspects et d’enrichir les recommandations. Durant ces deux jours, les experts nous ont fait des présentations synthétiques sur le contenu de la note conceptuelle du programme et notamment sur la procédure de mise en place d’un cadre juridique et institutionnel sur le waqf, la création et l’opérationnalisation des institutions nationales en charge de la gestion des waqf, la stratégie de développement et de gestion des projets d’investissement par la haute autorité du Sénégal, la haute autorité du Niger mais également la Guinée », s’est réjoui M. Racine Bâ.





Selon lui, « la qualité des discussions et des échanges a permis de mieux appréhender les objectifs du projet ainsi que ses composantes ». A l’en croire, « les différentes communications des experts ainsi que les discussions et échanges fructueux entre les participants ont permis d’aboutir à des recommandations sur les différentes composantes qui étaient couvertes par la note conceptuelle du programme ».