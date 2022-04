Programme de réinsertion sociale :100 anciens militaires formés par l’ANPEJ pour intégrer le marché de l’emploi

L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), en partenariat avec le Programme Migration pour le Développement de la coopération allemande et l’entreprise AXESS, ont mutualisé leurs efforts dans l’optique de délivrer des contrats de travail à d’anciens militaires. Cette cérémonie s’est tenue à l’Agence nationale pour la réinsertion sociale des militaires (ARSM) de Ouakam.









Après avoir été libérés de l’armée, ces militaires, qui ont fait de la protection de la nation un sacerdoce, sont souvent confrontés à des problèmes d’ordre social. Ils tombent, pour la plupart, dans le chômage et peinent à se reconvertir sur le marché de l’emploi. Pour leur réinsertion sociale, l’ANPEJ avec ses collaborateurs ont mis en place un programme pour les orienter, les aider à se spécialiser et les accompagner dans leur nouvelle carrière.





Au nombre de 100, ils ont été ciblés pour bénéficier de cette formation de renforcement de capacité de 3 semaines en sécurité et sûreté dans le but d’intégrer l’agence de sécurité AXESS.





Pour cette formation, ce sont d’abord les militaires libérés appelés « recrues du contingent » qui sont prioritaires, d’après le Directeur de la reconversion, Colonel Kane. Cette catégorie de militaires entrent dans l’armée à l’âge de 23 ans pour une incorporation qui dure au maximum deux ans. A leur sortie, ils sont encore jeunes et leur réinsertion s’impose. L’autre groupe, visé par le programme, concerne les retraités de 45 à 59 ans ayant servi dans différents services.





Le Colonel Kane de préciser que tous les militaires ayant bénéficié de cette formation sont aptes et disponibles «Dans la corporation, quand un militaire suit un circuit pour sortir, il fait une visite médicale qui prouve qu’il est apte et peut donc encore servir la population et ses proches. Le militaire qui est apte est celui qui est libéré », déclare-t-il pour prouver la capacité physique et sanitaire de ces nouveaux civils.





Au terme de cette cérémonie, les récipiendaires ont magnifié cette opportunité qui leur a été offerte et considèrent que ce programme arrive à son heure.