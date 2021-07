Programme « Xëyu ndaw ñi »: 50 nouvelles recrues à l’Environnement

Le ministre de l’Environnement et du Développement Durable a présidé ce lundi 26 juillet avec son collègue de l’Emploi, la cérémonie de lancement du programme « Xëyu ndaw ñi » dans le département de Louga.





Ce programme réparti par secteur, a pour objectif de faire bénéficier au secteur de l’environnement un quota de 10.000 emplois qui vont être répartis entre l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGMV), la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS) et la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC).





Ce recrutement va se faire sur l’ensemble du territoire. C’est dans cette dynamique que s’inscrit ladite cérémonie auréolée par la signature de contrat pour 50 jeunes qui vont œuvrer dans la protection de l’environnement.





Selon Abdou Karim Sall, « la mise à contribution de ces moyens humains, devrait permettre de renforcer l’opérationnalisation de l’initiative majeure du PSE Vert ». Une aubaine pour un secteur en souffrance de bras surtout dans le cadre de la lutte contre la coupe de bois abusive.