Programme ‘’Liggéey Légui’’ : La Der/Fj et l’Anamo s’alignent pour les porteurs de projet

Dans le cadre du programme ‘’Liguey Légui’’, l’Agence nationale de la maison de l’outil (Anamo) et la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ) ont décidé d’unir leurs forces au profit des jeunes et femmes sénégalais porteurs de projet. Ces deux institutions étatiques ont paraphé une convention, après plusieurs mois de discussion. La cérémonie officielle de signature s’est tenue, ce lundi 19 avril 2021, au siège de la Der/Fj, à Dakar.

Un partenariat public-public







Il s’agit ici, d’un partenariat public-public dont le but d’« établir un cadre de collaboration entre la Der/Fj et l’Anamo par lequel chacune des parties s’engage à mettre à disposition « ses facilités d’appui technique ou financier » pour la mise en œuvre du programme ‘’Liguey Légui’’, un programme phare de l’Anamo qui vise « l’insertion et l’accompagnement » des jeunes et des femmes dans les corps de métier de l’artisanat principalement.





« Former, formaliser et insérer les bénéficiaires »





En effet, ce présent accord vise à « former et à insérer des jeunes et des femmes dans des métiers innovants, avec une forte capacité d’insertion, notamment pour l’auto-emploi et l’auto-création ». Il fait suite à la première phase du projet déployé par l’Anamo entre 2016 et 2019 et qui a permis aujourd’hui, la formation de jeunes et de femmes répartis dans différentes régions du Sénégal.





Financement en équipement productif et en fonds de roulement





Cette présente convention couvre la deuxième phase de ce projet pour le financement en équipement productif et en fonds de roulement que la Der/Fj va prendre en charge. Les activités concernées portent sur tous les métiers de l’artisanat, notamment la Sérigraphie, la réparation de téléphone mobile, la blanchisserie, la transformation de produits locaux, la réparation d’appareils électroménagers, le froid et la climatisation, l’installation et la maintenance de système solaire photovoltaïque, la restauration, la couture et la confection, la coiffure, la menuiserie, et la maçonnerie. Autant de corps de métier dont a besoin l’économie sénégalaise qui est orientée à 70 voire 80% vers le secteur primaire (agriculture et artisanat).





« Matérialiser la vision du Chef de l’Etat »





Concrètement, à travers cette convention, les deux parties s’engagent à matérialiser la vision du Chef de l’Etat, Macky Sall, qui vise, selon le Délégué général de la Der/Fj, à « accompagner les jeunes entrepreneurs et artisans qui sont prêts à travailler, tout de suite », comme l’indique l’intitulé dudit programme ‘’Liggéey Légui’’.





De 18 à 40 ans pour les hommes et plus de 18 ans pour les femmes, ciblés





Les personnes ciblées par cet accord de partenariat sont les jeunes sénégalais âgés entre 18 et 40 ans pour les hommes, et plus de 18 ans pour les femmes, sans aucune limite d’âge.

Ainsi, l’Anamo va s’engager à « développer les compétences professionnelles qu’elle a déjà l’habitude de faire. Et les bénéficiaires cibles sur des métiers visés pour la création de richesses par la valorisation des potentialités économiques et de leurs territoires, la transmission à la Der/Fj de toutes les informations qui sont utiles concernant ces bénéficiaires et aussi, tout ce qui est renforcement de capacités et de mécanisme d’accompagnement.





Une ligne de crédit de 2 milliards mise en place par la Der/Fj





Dans le cadre de cette convention, la Der/Fj aura en charge de mettre en place une ligne de crédit pour le financement des équipements et/ou du fonds de roulement destiné à conduire les activités génératrices de revenus pour lesquelles la cible aura reçu la formation adéquate et soumette à des procédures d’instruction interne des requêtes de financement des porteurs de projets et soutenir, en lien avec l’Anamo, la formalisation et la formation des bénéficiaires sur la base des besoins validés.

A ce titre, Papa Amadou Sarr a annoncé que la Der/Fj a pu mobiliser une enveloppe de 2 milliards de francs Cfa pour cette convention dont 1 est disponible tout de suite et maintenant. Et dès la semaine prochaine, les premiers financements peuvent commencer.

Il ajoute que son institution de financement va également mettre à disposition des moyens techniques pour « accompagner » le suivi des bénéficiaires financés, qui sera fait aussi par l’Anamo ».