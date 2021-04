Projet AMP Mangrove : Le ministère de l’Environnement et du développement durable réceptionne des barques motorisées

Le ministère de l’Environnement et du développement durable a réceptionné,ce jour, des barques motorisées dans le cadre du projet AMP Mangrove.Il s’agit de barques destinées à renforcer le dispositif de surveillance des aires marines communautaires protégées de Bamboung et Sangomar (région de Fatick), Niamone Kalounaye et Casa Balantacounda (région de Ziguinchor).Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du développement durable de rappeler que la cible 11 de la convention sur la biodiversité biologique visait, en 2020, la couverture d’aires marines protégées d’au moins 10% de la frange maritime sous juridiction nationale.« Au niveau mondial, le taux de réalisation est encore à moins de 3%. Le Sénégal est à un taux de 2,44% et a connu un bond impressionnant car ce taux était d’à peine 1% en 2012», félicite-t-il.Saluant la création de la direction consacrée à la gestion des espaces marins et côtiers classiques, il rappelle que « Le Sénégal s’est dotée d’une stratégie nationale sur les aires marines protégées dont la vision est d’avoir un réseau cohérent d’aires marines protégées au Sénégal, écologiquement représentatifs, efficacement cogérées, assurant la conservation de la biodiversité marine et côtière, la gestion durable des pêcheries… »