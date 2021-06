Projet d’immobilier et d’agrobusiness en Afrique : ‘’Diaar Yéémou Invest’’ se rapproche de la Diaspora africaine

S’activant dans l’immobilier et l’agrobusiness, l’entreprise Diaar Yéémou Invest a inauguré ses nouveaux locaux hier, jeudi 17 juin 2021 sis à Yène Kao. Une cérémonie présidée par la fondatrice dudit projet Me Oumy Sall en compagnie de Mamadou Faye qui est l’adjoint directeur général de Sen assurance vie.La société a pour vocation d’offrir à la Diaspora africaine des solutions fiables, solidaires pour un investissement durable en Afrique. « L’idée vient d’une histoire personnelle devenue aujourd’hui une société.En 2017, j’avais acheté un terrain à Ouakam mais celui-ci avait des litiges car les papiers avaient été falsifiés. J’avais perdu doublement. C’est de là que m’est venu l’idée de créer cette entreprise qui s’active sur l’immobilier afin d’aider les Africains mais également les Sénégalais de la Diaspora », a narré Oumy Sall.Représentante du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de la Diaspora, par ailleurs la directrice de l’appui à l’investissement au projet, Maguatte Seck a magnifié le geste de la fondatrice de Diaar Yéémou Invest.Pour Pape Alioune Ndiaye, représentant de l'assurance Sen Takaful, c’est un honneur et satisfaction de répondre à l’invitation d’un partenaire très important de notre économie.«C’est une opportunité pour nous de pouvoir nous associer à une action aussi profondément ancrée dans la mentalité de ceux qui partent à l’étranger pour trouver ailleurs les ressources qui leur manque à domicile »a-t-il dit. Avant de poursuivre : « Sen Takaful, l’assurance n’est pas une loterie qui peut profiter à l’assureur ou à l’assuré car les jeux de cette nature nous sont illicites. Nous prônons la transparence ».Ont également pris part à la cérémonie, Gorgui Ciss, maire de Yene, El Hadji Abdourahmane Diouf PDG 2 ACD consulting, le député Adama Kadam.