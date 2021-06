Projet « Yellitaare » au Sénégal : L’Union européenne appuie la résilience des communautés vulnérables

La première phase du projet « Yellitaare », qui a démarré en 2016 pour une durée de quatre ans au Sénégal, est arrivée à son terme. La cérémonie de clôture de ses activités s’est tenue, ce vendredi 4 juin 2021, à Dakar, en présence du secrétaire général du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Aliou Ndiaye, du secrétaire général adjoint du gouvernement, Alyoune Badara Diop, de l’Ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, Mme Irène Mingasson, de l’Ambassadrice du Royaume d’Espagne au Sénégal, Mme Olga Cabarga, du Secrétaire exécutif national du CNDN, Abdoulaye Ka, entre autres.A l’occasion de cette rencontre, le Secrétaire exécutif national du CNDN a révélé que le projet « Yellitaare », dans cette première phase, a aidé plus de 230 000 bénéficiaires à « avoir accès aux aliments ». Selon Abdoulaye Ka, les résultats les plus significatifs sont notamment, la construction de 4 unités pastorales qui seront des pôles de développement économiques dans la zone d’intervention (Ranérou, Kanel et Podor), 50 classes d’alphabétisation centrées sur la nutrition, 1 500 petits ruminants mis à la disposition de 475 ménages vulnérables, 50 jardins d’arrière-cour, 104 hectares agricoles, 170 kilomètres de pare-feu réalisés, et enfin, 4 unités de transformation de riz.Outre ces réalisations, le projet a aussi accompagné les populations, notamment les femmes, dans la promotion des « bonnes pratiques » pour la prévention de la malnutrition.Le projet a également construit 500 latrines améliorées, 10 mini-forages équipés, plus de 48 000 enfants dépistés, 4 000 causeries sur les pratiques familiales essentielles, 60 relais communautaires formés sur les techniques de prises du poids/taille et sur les activités d’éveil.En termes de gouvernance, les atouts les plus significatifs sont : 25 plans de développement communal sensibles à la nutrition élaborés ainsi que 20 plans de résilience, 9 communes appuyées pour l’élaboration de budgets participatifs sensibles à la nutrition.Au vu de tous ces résultats jugés « satisfaisants », et pour donner suite à la stratégie menée par le « Yellitaare » pendant plus de 4 ans, l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID) a mis à disposition un financement de 1 milliard 900 millions de francs Cfa pour la 2ème phase dudit projet qui va aller jusqu’en 2023.Pour rappel, ce projet d’amélioration de la réponse des communautés les plus vulnérables aux crises nutritionnelles et alimentaires, avait pour objectif d’«améliorer la capacité de résilience des populations locales et l’accès aux services de base pour les populations les plus vulnérables dans les départements de Podor, Ranérou, Matam et Kanel du Sénégal. Il a été financé par le Fonds fiduciaire de l’Union européenne (Ue) à plus de 5 milliards de francs Cfa, avec la collaboration de l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID) pour 656 millions de francs Cfa, soit un total de près de 6 milliards de francs Cfa. Et sa mise en œuvre était assurée par le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN ex Cellule de lutte contre la malnutrition).