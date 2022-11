Projets d’investissement public: Un manuel de procédures élaboré pour accompagner les ministères

La Direction de la Planification (DP) a relevé des dysfonctionnements pendant une collecte d'informations sur la maturation des projets sectoriels. Dysfonctionnements répertoriés dans le choix des sites, l'estimation de la demande, le dimensionnement du projet, le ciblage des bénéficiaires et l'acceptabilité sociale même de ces projets en cours ou déjà réalisés.









Face à ces lacunes, le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC) s'est engagé à accompagner la maturation des projets et programmes sectoriels bancables, aux fins de relever la qualité des investissements publics. Dans ce sillage un manuel de procédures de maturation des projets d’investissement public et du rapport de synthèse des évaluations a été élaboré. Il a été partagé, ce jeudi, dans le cadre d’un atelier avec l’ensemble des acteurs. « L'atteinte des objectifs du PSE, référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et long terme, dans un contexte de généralisation de la mise en œuvre des réformes budgétaires, repose essentiellement sur les capacités managériales des acteurs étatiques à concevoir, structurer, mobiliser le financement, mettre en œuvre et évaluer des politiques, programmes, projets et autres réformes » a expliqué Souleymane Diallo, Coordonnateur général de la Direction de la planification des politiques économiques au ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération.





En effet, la maturation de projet est l’une des grandes lignes du manuel. Il consiste à “accompagner les ministères publics à passer de leur idée de projet à un document complet évalué”, selon Pape Baïdy Sy. “L’idée est d’accompagner des projets à devenir bancables et performants. C’est un exercice relativement complexe qui demande beaucoup mesures participatives et inclusives. Les recommandations vont dans le sens de normer. Que les compréhensions soient de même qu’il y ait assez de synergie entre les acteurs. A chaque étape de la procédure de maturation, il faut expliquer une démarche pédagogique et aboutir à un résultat important”, poursuit-il.