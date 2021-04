Prolifération de salles de jeux clandestins au Sénégal : La Lonase siffle la fin de la récréation

Depuis un certain temps, il y a une prolifération de salles de jeux au Sénégal. Il s'agit, notamment des jeux clandestins avec des machines à sous dont le constat a été fait par la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) elle-même.





Face à ce fléau, l’entreprise n’est pas restée les bras croisés. En effet, selon son Secrétaire général, Mamadou Guèye, la Lonase a mis en place un conseil spécial.

« Nous avons agi d’abord par l’organisation. Nous avons mis en place, dans la cellule juridique de l’entreprise, un conseil spécial qui a en charge la fraude, le blanchiment d’argent », a expliqué M. Guèye.





Mieux, il ajoute : « Depuis qu’on a fait le constat sur le terrain, nous avons porté plainte. Nous avons saisi les Procureurs de toutes les régions du pays. Et depuis un certain temps, nos services du contrôle et de l’inspection des jeux fait le tour du territoire.





Et chaque fois qu’ils tombent sur une salle de jeux clandestins, avec la police, ils arrêtent les auteurs ».





Ainsi, des chinois ont été arrêtés à Ziguinchor et une bande a été arrêtée à Keur Massar (Dakar).





Selon le Secrétaire général de la Lonase, qui s’exprimait en marge de la cérémonie de remise officielle du chèque de la cagnotte remportée par un parieur, en l’occurrence, Alioune Niang Ndiaye.