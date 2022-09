Prolifération des salles de jeux : La gendarmerie fait le ménage

Sur instruction du Haut Commandement, les Brigades de Gendarmerie Territoriale ont lancé une série d'opérations sur l'ensemble du territoire national pour lutter contre la prolifération des salles de jeux clandestines. Plus d’une centaine de machines à sous ont été saisies lors des opérations.





Ce phénomène qui constitue une réelle menace pour l'éducation des jeunes et pour l'économie nationale, est inscrit en bonne place dans les priorités opérationnelles du Haut commandement selon un communiqué parvenu à Seneweb.





“C'est dans ce cadre que des opérations menées dans la nuit du 26 août 2022, par la Compagnie de Gendarmerie de Matam, renforcée par l'Escadron de Surveillance et d'Intervention de Ourossogui ont abouti à l'arrestation d'un individu de nationalité étrangère qui transportait illégalement cinquante-et une (51) machines à sous et divers lots de matériels de rechange. Lesdits matériels ont fait l'objet de saisie ainsi que la camionnette ayant servi au transport”, révèle la gendarmerie dans un communiqué.





“Depuis le début de l'année, l'intensification des actions de la Gendarmerie nationale dans ce registre a permis l'interpellation de dix-huit (18) individus, souvent, de nationalité étrangère, la saisie de trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents (3 498 600) francs CFA ainsi que cent quatre-vingt-sept-sept (187) machines à sous dont cinquante (50) à Kaolack, cinquante et une (51) à Saint Louis, quarante-sept (47) à Tambacounda et trente-neuf (39) à Ziguinchor”, poursuit la note.





“La Gendarmerie salue la collaboration des populations dans la lutte contre ce fléau et les appelle à davantage de vigilance sur les risques d'addiction des jeunes aux jeux de hasard", lit-on dans la même note.