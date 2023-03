Promotion du genre : Le ministère des Collectivités territoriales pose le débat sur l’apport du numérique

A l’instar de la communauté internationale, le Sénégal consacre le mois de mars aux femmes. Cette période permet de faire le point sur l’état d’avancement des politiques favorisant le développement et l’épanouissement de ces dernières dans la société. Dans cette lignée, le ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du développement des territoires a organisé un atelier, ce mardi 21 mars, sur le thème : “Femmes et développement territorial : Apport des technologies numériques”.









Sous la houlette de la secrétaire générale du ministère des collectivités territoriales, Mame Sané Ndiaye, la rencontre a, dans un premier temps, dressé le bilan de la cellule genre du ministère en soulignant les efforts consentis par le ministre Mamadou Talla pour l’implication des femmes dans les instances décisionnelles.





Par la suite, des échanges ont permis de mettre en lumière les axes à améliorer dans la lutte pour la promotion du genre. Se basant sur l’exemple du manque de données sur le nombre d’élues (femmes) dans les collectivités territoriales, l’un des intervenants a plaidé pour un financement conséquent de la recherche.