Promotion du waqf au Sénégal : La HAW renforce la capacité des imams et prédicateurs de Thiès

La Haute Autorité du Waqf (HAW) poursuit ses activités à Thiès. Après les visites de proximité aux foyers religieux et les lieux de waqf de la région, elle a tenu un atelier sur « le rôle des imams et prédicateurs dans la promotion du waqf ». Cette importante rencontre initiée en collaboration avec la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS), a eu lieu jeudi 26 octobre 2023, à Thiès, sous la présidence du représentant des foyers religieux de Thiès, Ahmed Saloum Dieng, et en présence du Directeur général de la HAW, M. Racine Ba, du Secrétaire général de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS), Imam Ahmad Dame Ndiaye, entre autres. Elle vise à capaciter davantage les imams sur ce que le waqf peut constituer pour la gestion de la mosquée et son entretien, mais également sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans la sensibilisation des fidèles sur cet important outil de la finance sociale islamique.









Plusieurs présentations pour renforcer la capacité des participants sur le waqf





Au cours de cet atelier d’information et de partage sur le waqf organisé à l’attention des membres de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS), notamment ceux de la région de Thiès, le Dg de la HAW et son équipe ont fait plusieurs présentations. Il s’agit entre autres, des communications sur « le waqf et ses applications », « le cadre juridique du waqf », et « le rôle des imams et prédicateurs dans la promotion du waqf au Sénégal ».





Ainsi, le Directeur des waqf et du partenariat à la HAW, Dr Ahmed Lamine Athie, dans sa présentation sur « le Waqf et ses applications », est revenu sur l’historique du waqf, ses applications économiques, le waqf dans le monde, le waqf en Afrique subsaharienne, avant de souligner quelques success-stories. Pour lui, le waqf peut être défini comme « un acte par lequel une personne physique ou morale immobilise à perpétuité ou à temps la nue-propriété d’un bien lui appartenant et en affecte la jouissance à une œuvre de charité publique ou privée ».





Par rapport aux applications économiques, Dr Athie renseigne que plusieurs applications de waqf existent dans le domaine socio-économique. Il s’agit de la construction d’abris pour des populations démunies ; la construction d’établissements scolaires et universitaires, offrant ainsi des services éducatifs et créant des emplois ; la construction d’hôpitaux et de cliniques, offrant ainsi des services de santé et créant des emplois ; la construction de bâtiments commerciaux et créant des emplois pour les populations ; et enfin, l’offre de Qard hassan (prêt sans intérêt)au profit des personnes les plus démunies pour leur permettre de démarrer leurs petites entreprises.





Le Directeur des Waqf et du partenariat est, par ailleurs, revenu sur le cadre juridique du waqf au Sénégal. A ce titre, Dr Ahmed Lamine Athie signale que le waqf peut être public, de famille, mixte ou d’intérêt public. Et il devient public « si le constituant n’a pas désigné un bénéficiaire et si l’offre n’a pas rencontré l’acceptation du bénéficiaire désigné par le constituant ».





Près d’une dizaine de recommandations formulées





Au terme de la rencontre qui a noté la participation des représentants des départements de Thiès, Mbour et de Tivaouane, des autorités religieuses et des associations islamiques locales, les participants ont formulé des recommandations. Il s’agit de déconcentrer les activités de la Haute Autorité du Waqf,en créant des cellules dans tous les départements du Sénégal ; tenir des sessions de formation pour sensibiliser les populations sur l’importance du waqf, en collaboration avec la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) ; demander à ceux qui œuvrent dans le waqf et surtout les imams et prédicateurs à tenir des sermons et partager des messages sur l’importance du waqf ; demander la traduction des ressources documentaires sur le waqf en arabe ; établir un programme de sensibilisation pour vulgariser l’importance du waqf et les réalisations en matière de waqf ; créer des relations fluides entre les acteurs de l’écosystème du waqf (imams, bienfaiteurs) et les autorités administratives et locales (maires, gouverneurs, etc.) ; et enfin, demander l’intervention des autorités étatiques pour exonérer la constitution de waqf auprès d’un notaire.





« Les imams sont des relais privilégiés pour porter le message jusque dans la communauté »





A rappeler que la Haute Autorité du Waqf (HAW) est une institution de l’Etat du Sénégal rattachée au Ministère des Finances et du Budget. Elle a pour missions principales de vulgariser le waqf ; d’administrer les waqf publics ; contrôler et de superviser les waqf de famille, les waqf mixtes et les waqf d’intérêt public ; veiller à l’utilisation du waqf selon le souhait du constituant ; tenir un registre dans lequel sont inscrits les biens constitués waqf en vue d’assurer efficacement ses missions ; s’assurer de l’inscription au livre foncier de tout bien immeuble constitué en waqf ; et enfin, veiller à la protection et à la préservation du patrimoine du waqf.





Dans sa stratégie de vulgarisation du waqf, la HAW a jugé opportun de nouer des partenariats avec les associations religieuses. A ce titre, son Directeur général estime que les imams sont des « relais privilégiés » pour pouvoir porter le message jusque dans la communauté. D’où la tenue de cet atelier au profit des imams et prédicateurs de Thiès, après celui organisé dans la région de Saint-Louis en 2022.





« Les Sénégalais commencent à s’approprier ce mécanisme »