Promotions de l'emploi de jeunes : le Togo veut s'inspirer du modèle de l'Anpej

L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) a reçu une délégation de haut cadres du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social de la République du Togo. L'idée étant un partage de bonnes pratiques dans la promotion de l'emploi de jeunes. En effet, selon le secrétaire général de l'Anpej, les problèmes africains sont identiques et pour les résoudre, l’idéal est de partager les bonnes pratiques. Abdoulaye Diatta note qu'il s'agit d'une “ouverture qui permet dans l'urgence de réussir quelque chose de fondamental”. “Un dispositif intégré au Sénégal avec les pôles d'emplois va certainement les inspirer. Il y a énormément de projets et d'avancées enregistrés par le Sénégal dans ce domaine”, a-t-il ajouté.





“75%de la population est jeune, un grand nombre n'a pas reçu de formation ou a quitté l'école très tôt et on a pas beaucoup d'entreprises. Il faut donc que tout le monde s'y mette pour correspondre à l'adage qui dit que si vous voulez aller vite partez seul mais si vous voulez aller loin partez en masse selon toujours le secrétaire général”, a-t-il, également, relevé.





“Le Sénégal partage les mêmes réalités et c'est opportun pour le Togo de s'imprégner des bonnes pratiques afin de faciliter l'insertion des jeunes',' a expliqué dans la même dynamique Soleil Dandakou, conseillère en emploi, chef du service de la migration au Togo. L'objectif, dit-elle, est d'améliorer l'efficience et l'efficacité de la politique de l'emploi de son pays....





Les détails sur la vidéo....