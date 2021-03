Proposition de résolution : Les députés de l’opposition demandent la suspension de la procédure judiciaire contre Sonko

Les députés de l’opposition viennent de soumettre au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, une proposition de résolution visant la suspension de l’ouverture de la procédure judiciaire contre Ousmane Sonko. Ceci, conformément à l’article 52 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale."Il ne s’agit pas d’une absolution, ni d'une condamnation», indique l’honorable député Moustapha Guirassy". «Il s’agit juste d’être juste, de mettre en avant une sagesse susceptible de modifier positivement la perception de nos concitoyens et les aider ainsi à retrouver la paix et la sérénité», souligne-t-il.«Monsieur le Président, en présentant cette résolution à notre institution ce lundi 8 mars 2021, nous avons voulu honorer notre serment de servir avec loyauté notre nation et de participer à la consolidation de la démocratie», a-t-il ajouté.