Propriété de Sones et Sen'Eau : Les précisions de Cheikh Tidiane Dièye

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement était sur le terrain pour visiter les structures sous sa tutelle et les chantiers. Cheikh Tidiane Dièye a visité l'usine de dessalement d’eau de mer en cours de construction aux Mamelles avec les Directeurs Généraux de Sen'Eau et de la Sones. Cette usine a pour vocation d'augmenter la capacité de production d’eau de la SONES et de Sen'Eau ici à Dakar. « On injectera 50. 000 m3 jour dans le réseau lorsque la première phase se terminera. Et dans une deuxième phase prévue au-delà de 2027, il y aura également 50. 000 m3 qui seront réinjectés, ce qui fera 100. 000 pour cette usine de dessalement », a relevé le Ministre qui a constaté que les travaux sont en cours et avancent. Le Ministre a encouragé les équipes techniques et les agents qui gèrent les chantiers, d'aller de l'avant pour respecter les délais qui sont prescrits de ce point de vue.



Outre les chantiers de dessalement d’eau, la délégation a aussi visité le point B, « extrêmement important, névralgique, qui gère quasiment toute l'eau qui est distribuée à la population de Dakar, une bonne partie de la population en tout cas, qui reçoit l'eau qui vient du lac de Guiers et des forages qui contribuent à couvrir les besoins en eau de la capitale du Sénégal », a signifié le Ministre.



La visite a pris fin au niveau des sièges de la Sen Eau et la SONES. Il s’agit là des deux structures qui concourent à fournir le liquide précieux aux Sénégalais des cités urbaines. Par ailleurs, le ministre précise que la SONES est une société de patrimoine du Sénégal. Et Sen' Eau, contrairement à ce que beaucoup pensent, est aussi une société de droits sénégalais détenue à 55% par le Sénégal, 45% ou 44% par l'État du Sénégal et 11% par les salariés, ce qui veut dire qu’elle est également une société sénégalaise.