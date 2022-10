Protection des données personnelles des enfants : Dieguy Diop et ses équipes outillent la presse

Protéger les enfants et les petits enfants contre toutes formes d’exploitation ou d’utilisation de leurs images à travers les réseaux sociaux et la presse en général. C'est l'objectif de la campagne de protection de données personnelles des enfants, initiée par la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants (DPDPE), pour garantir l’effectivité de leurs droits dans les médias et les réseaux sociaux . En effet, dans le cadre de son PTBA conjoint avec le Projet Investir dans les Premières Années pour le Développement Humain au Sénégal (PIPADHS), Mme Fall Dieguy Diop, directrice de la DPDPE, assure que le projet est financé à hauteur de 42 milliards.









Pour mener à bien cette campagne de protection, la DPDPE s'appuie aussi sur les médias.





C'est dans ce cadre qu'un atelier de Mise à niveau des responsables des organes de Presse sur le respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel celles des enfants et des petits enfants se tient à Saly durant trois jours.





Les Ntics mettent à nu la vie privée





En effet, avec le développement fulgurant des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), les données à caractère personnel semblent ne plus être du domaine de la vie privée. L'exploitation de ces données à caractère personnel viole les libertés fondamentales et la dignité des personnes physiques.





"Nous voulons que les journalistes soient conscients du rôle qu'ils jouent par rapport à la protection des données à caractère personnel des enfants. Avec le développement des Ntics, les journalistes doivent savoir que les enfants ont droit à une protection surtout ceux qui sont victimes de violences, particulièrement de viol ou de maltraitance. Les enfants ne doivent pas être exposés au nom du respect de leur droit. Nous attendons que les journalistes puissent prendre conscience de leur rôle pour que les enfants puissent être protégés parce que ce sont leurs enfants", plaide Diéguy Diop Fall.





D'après elle, les enfants exposés aux dérives des réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences dramatiques. Les protéger impose un engagement et des efforts de toutes les parties prenantes dans la prévention et la lutte contre les fléaux que constituent les Ntics





En effet, en dépit de toutes les mesures prises par l'Etat pour protéger les enfants, Mme Fall considère que le développement rapide des NTICs, marqué par celui de l'Internet et la prolifération des réseaux sociaux font que le phénomène de la divulgation des données à caractère personnel prend de plus en plus des tournures dramatiques, surtout quand cela concerne les enfants, cible très vulnérable et dont l'avenir peut être compromis pour toute une vie.





Durant ces trois jours, il s'agira pour le DPDPE de sensibiliser les responsables des organes de presse sur le respect de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, notamment celle des enfants et des petits enfants.





De les sensibiliser à participer à la protection des enfants et des petits enfants contre toutes formes d’exploitation ou d’utilisation de leurs images à travers les réseaux sociaux et la presse en général. D'améliorer les connaissances et compétences des journalistes sur l’obligation de respecter les données à caractère personnel, surtout concernant les enfants.





Le représentant de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), Migui Maram Ndiaye a invité ses collègues à plus de responsabilités quand il s'agit de traitement médiatique des questions liées aux enfants.