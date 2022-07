Protocole de partenariat ONEE-Branche Eau du Maroc et l’ONAS : Pour une meilleure gestion de l’assainissement

L’office national de l’eau et de l’électricité (ONEE-Branche Eau) du Maroc et l’office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) ont signé un protocole de partenariat qui a démarré par un atelier de réflexion sur les missions des structures. Le projet en question va profiter à l’Onas qui sera mentoré par l'ONEE. Le Wop Rc-Onas-21 est un projet de renforcement de capacités qui s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable. Dans le cadre de ce projet, l'accent sera mis sur le renforcement de capacités, la formation, l'accompagnement, et le benchmarking.





La finalité c'est d'assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats. L’idée étant d’aboutir à du personnel bien formé, à une organisation de travail adaptée et performante mais aussi et surtout à un système d'assainissement amélioré, à la limitation de l’impact de la pollution et à une protection de l’environnement.