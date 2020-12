Psg - Basaksehir : Demba Bâ raconte ce qui s’est réellement passé

Dans une interview accordée à Bein Sport, l’attaquant sénégalais d’Istanbul Ba?ak?ehir, Demba Ba, est revenu sur l’interruption de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Ba?ak?ehir, mardi, au Parc des Princes.Remplaçant le jour de ce fameux match soir-là, il a été l’un des premiers à protester contre les propos présumés racistes du quatrième arbitre, le Roumain Sebastian Coltescu.« Ça a commencé à parler à droite, à gauche, et il y en a quelques-uns qui ont élevé la voix pour dire : « Soit on sort tous, soit on ne sort pas », narre Demba Ba.Le footballeur confie avoir été “surpris par certaines réactions, notamment celle d’Enzo Crivelli”. Ce dernier est parmi ceux qui étaient réellement décidés à ne pas retourner sur le terrain.Demba Bâ révèle lui avoir dit «Enzo, s’ils sortent tous, tu sors. Tu as 25 ans, tu sors ».Ce que ce dernier a catégoriquement refusé et lui a fait savoir que “ce sont des choses qui doivent être éradiquées des terrains de football et si on ne fait rien aujourd’hui, ça continuera.”“Il a décidé de ne pas sortir et il a été suivi par l’équipe. Ils sont tous restés et on a joué le lendemain », confie l’ancien avant-centre de Newcastle et Chelsea.L’intégralité de l’interview sera publiée ce samedi sur la chaîne Bein Sports.