PSG : les supporters se mobilisent pour la prolongation de Kylian Mbappé !

Les supporters du Paris Saint-Germain ont lancé un hashtag sur Twitter nommé #PSGMBAPPÉ2025, en demandant à la star parisienne de prolonger son contrat.







Le Paris Saint-Germain fait face à deux épineux problèmes concernant les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Les deux joueurs, en fin de bail en 2022 avec l'écurie parisienne, sont encore loin de trouver un accord pour les étendre, alors que le Barça pour le Brésilien et le Real Madrid pour le Français, sont à l'affut. Pour remédier à cela, les supporters donnent de la voix, et demandent directement à la superstar française de prolonger, en utilisant le hastag #PSGMBAPPÉ2025.

#PSGMBAPPÉ2025@KMbappe

Salut à toi jeune footballeur, tu préfères devenir une légende au PSG en décrochant la 1ère LDC de l'histoire du club ou gagner une LDC avec un club qui en a déjà pleins à son palmarès ? Moi j'pense la question elle est vite répondue. Bisous — Timo (@PSG_timo) June 22, 2020