PUDC : Ndary Loum liste les doléances des populations de Birkilane

Le député de Birkilane (Kaffrine), Ndary Loum, a profité du vote du projet de budget 2023 du Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Equité sociale et territoriale en charge du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) pour lister les doléances des populations. Même si le département de Birkilane bénéficie bel et bien de la phase 2 du PUDC, le parlementaire estime qu’il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en termes d’électrification rurale, de réalisation de routes et de forages.