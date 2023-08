En résidence surveillée, Ali Bongo lance un appel à ses "amis"

Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba, placé en résidence surveillée par des militaires qui l'ont destitué à l'issue d'un coup d'Etat mercredi, appelle "tous" ses "amis" à "faire du bruit", dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.