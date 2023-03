Quatre couples qui ont marqué l'histoire de la musique sénégalaise

Les couples de chanteurs ont marqué l'histoire de la musique sénégalaise et au-delà, avec des hits et des œuvres pérennes. Certains se sont illustrés sur la scène internationale avec des distinctions prestigieuses à travers des chansons magnifiques couronnées de succès. Seneweb vous propose quatre couples de chanteurs sénégalais qui ont marqué l'histoire d'ici et d'ailleurs.







Soundioulou Cissokho et Maa Hawa Kouyaté













Le duo fétiche Soundioulou Cissokho et Maa Hawa Kouyaté était un véritable chef-d'œuvre. Ils étaient deux chanteurs confirmés de renommée internationale. Ce couple a honoré le Sénégal partout à travers le monde. Le premier couple africain qui a chanté sur les Champs-Élysées. Les voix de Soundioulou Cissokho et de Maa Hawa Kouyaté ont participé à la réconciliation de certains chefs d'État africains d'alors. Ils ont été surnommés le «Couple royal de l'Afrique» par l'ancien président guinéen Akhmed Sékou Touré.





Soundioulou Cissokho, qui était la pièce maîtresse du duo, est né en 1921 à Ziguinchor. Par ses doigts remarquables, il était l’un des plus célèbres joueurs de kora de la communauté mandingue. Son duo avec Maa Hawa Kouyaté une diva de la musique mandingue traditionnelle, marquera pour toujours les mélomanes. Ses nombreuses créations lui valent les honneurs au Sénégal, en Guinée et en France (Médaille Sacem). Soundioulou Cissokho meurt naturellement dans son domicile le 8 mai 1994.





Quant à Maa Hawa Kouyaté, elle vit dans son domicile à Dakar. Elle est par ailleurs une ancienne pensionnaire du Théâtre national Daniel Sorano.





Djaly Bou Nioul - Fatou Mbaye













Nul ne peut ignorer l'époque glorieuse de Fatou Mbaye et de son mari Ibrahima Seck alias Djaly Bou Nioul, deux rossignols qui ont fait danser toutes les générations dans les années 1994 à 2000. Ils ont marqué musique populaire entre la tradition et la modernité. Leurs tubes faisaient le tour du Sénégal dans les baptêmes et mariages avec des chansons qui marquent toujours leur temps. Parmi les chansons les plus célèbres du couple on peut citer "Lénén’’, ‘’Mon parent’’, ‘’Yay Taw’’, ‘’Mbery", dont certaines sont reprises par la nouvelle génération de chanteurs sénégalais.





Après huit ans de divorce, ils se sont retrouvés pour leur dernier album en 2018. Le couple n'est plus en activité aujourd'hui. Ils sont tous les deux à Thiès en aidant les jeunes à réussir leur carrière musicale.





Mia et Abdoul Guissé (Maabo)













Mia et son mari Abdou Guissé ont marqué la musique sénégalaise en un court laps de temps. Le couple a enregistré plusieurs singles et des albums. Ils étaient classés à l'époque parmi les couples chanteurs africains les plus en vue. Leur complicité faisait la force du duo sur scène. Mia et Abdoul Guissé que l’on connaît mieux sous leur nom d’artiste Maabo, ont séduit les mélomanes sénégalais avec de belles tenues africaines.





Mais leur carrière musicale ne va durer que le temps d’une rose. Après leur divorce, chacun poursuit sa carrière solo. Ce que les férus de la musique n'arrivent pas à digérer.









"Djiby Dramé et Maman Chérie"









À l'image de Soundioulou Cissokho et Maa Hawa Kouyaté, Djiby Dramé et sa femme Maman Chérie sont deux griots de classe exceptionnelle de la communauté mandingue. Ils ont séduit les Sénégalais avec leurs tenues traditionnelles et leurs belles voix. Ils chantent admirablement bien en mettant en avant la culture mandingue.