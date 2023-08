Queen biz dévoile une vidéo provocatrice

Queen Biz est d'attaque. Elle veut qu'on parle encore d'elle. L'artiste a sorti une nouvelle vidéo intitulée Douma Sen Morom''. La production est audacieuse. À travers cette vidéo, la chanteuse lance un message au public. Elle fait savoir que nul n'est censé ignorer qu'elle a de la force et de l'influence sur tous les plans.



Queen Biz considérée comme une reine selon ses fans, elle clame haut et fort dans ''Douma Sen Morom'', son talent dans une nouvelle danse baptisée ''souss''. L'implication de Malamine Ndiaye Rose dans cette chorégraphie donne une autre allure à ce clip.



Dans cette chanson, Queen biz met en vedette ses talents de danseuse et assume totalement son titre de reine, tout au long du clip où défilent et dansent des amis aux rythmes du ''Mbalax'' épuré.