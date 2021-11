[Vidéo] Quête du savoir, emploi, formation: Les conseils du Pr Kassé à la jeunesse

Pr Moustapha Kasse, Doyen honoraire de la Faseg

Dans le cadre de la célébration des 20 ans de Seneweb, la parole a été donnée au Professeur Moustapha Kassé.





Doyen honoraire de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Membre des Acade?mies de Sciences et Techniques et Commandeur de l’Ordre National et Commandeur de l’ordre du Me?rite universitaire, Pr Kassé a profité de cet entretien pour revenir sur son riche parcours.