"Baye Faal" tué par un berger à Mbacké: Une tentative de vengeance déjouée par la gendarmerie



Un fils d'un marabout "Baye Faal" a été tué ce mercredi à coups de coupe-coupe par un berger. Le drame est survenu dans un village situé à Nghaye, une commune du département de Mbacké.



Suite à l'annonce de la mort du cultivateur Abdou Aziz Ndiaye, les disciples chef religieux se sont mobilisés pour réserver une expédition punitive aux proches du présumé meurtrier.



Ils ont brûlé une partie d'une maison appartenant aux bergers avant de tenter de mettre le feu sur une autre concession. L'intervention rapide de la gendarmerie a permis d'amoindrir les dégâts selon des sources de Seneweb.



La gendarmerie déploie un impressionnant dispositif sécuritaire sur les lieux du crime



Ainsi les hommes du Capitaine Wade commandant de la compagnie de gendarmerie de Touba se sont interposés entre les deux camps. L'incendie a été maitrisé par la suite.



Le Lieutenant-Colonel Diop, Commandant de la Légion Centre-Ouest en renfort à Mbacké



Mais les disciples du chef religieux étaient déterminés pour faire la justice populaire. En effet, le commandant de la brigade de Mbacké, Abdoulaye Wade et ses éléments avaient déjà mis fin à la cavale du meurtrier.



Le Commandant de la Légion Centre-Ouest s'est rendu dans la commune de Nghaye pour apaiser le climat au cours d'une médiation. Le Lieutenant-Colonel Alioune Diop a réussi à désamorcer la bombe avec l'intervention des autorités administratives et du khalife général des Baye faal d'après des sources de Seneweb.



Finalement, le calme est revenu dans ce village où les relations conflictuelles entre bergers et cultivateurs ont fait une victime. Le jeune Baye Faal Abdou Aziz Ndiaye a été tué atrocement par un berger. Le corps sans vie de cultivateur a été déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzainy de Touba.



Le meurtrier est actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade de Mbacké pour les besoins de l'enquête.



Le maire de la commune de Nghaye, Cheikh Gadiaga est revenu sur le film de cette affaire extrêmement sensible à travers cette vidéo ci-dessous :