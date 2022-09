"Beug na" : Tex, le James Blunt de la musique sénégalaise, réveille l'amour dans son nouveau clip

Après les clips "Chéri coco", "Serigne Saliou" et "Name nala", Tex, l’artiste qui fait bouger la ville tricentenaire de Saint-Louis avec son groupe Langue de Barbarie Konnection (LBK), vient encore de taper fort, avec la sortie d' un nouvel opus "Beug na". Tous les mélomanes seront séduits par la qualité du clip et les sonorités folks mélangées avec du mbalakh qui font bouger plus d’un.





Avec ce joli clip qui fait la promotion des jolis endroits à visiter dans la ville de Saint-Louis, l’on remarque également que l’artiste joue avec une guitare confectionnée par un membre de son orchestre ; chose à promouvoir.