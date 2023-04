"Business halal et la finance islamique" au Sénégal : La HAW pose le débat sur les enjeux et perspectives

La Haute autorité du waqf (HAW) a organisé un forum sur le « Business halal et la Finance sociale islamique au Sénégal : enjeux et perspectives ». Cette grande rencontre de haut niveau, qui s’est ouverte ce samedi 8 avril 2023 et qui va se poursuivre jusqu’au dimanche 9 avril, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), a été organisée en collaboration avec le CICES, dans le cadre du Ramadan expo Dakar (REDAK). La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le Directeur général de la Haute autorité du Waqf, M. Racine Ba, en présence du Directeur général du CICES, M. Salihou Keïta, notamment.