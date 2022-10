"Doo Maabo Ndanaane" : L'ex-mari de Mya règle ses comptes dans son nouveau single

Abdou Noface semble officieusement lancer sa carrière solo. En effet, l'ex-"Ying" de Mya, la "Yang", a sorti son tout nouveau single sans la voix de cette dernière.





Depuis leur séparation, NFU marque de plus en plus sa présence via Internet où il ne trouve finalement pas refuge. Il reçoit pas mal de reproches venant des internautes. Mais dans son nouveau morceau, il remet ses détracteurs à leur place.





Il faut également noter que la force de ce couple se trouvait dans leur musique polyphonique et spontanée qui charmait et hypnotisait les fans. "Ce divorce ne profite à aucun d'entre eux", remarquaient beaucoup de Sénégalais.