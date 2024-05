"Essamay" Bocandé la Panthère, un film épique qui rend hommage à la légende Jules François

Il est entré dans la légende grâce à son parcours sportif et son rôle éminent dans la crise casamancaise. Jules François Bocandé a écrit les plus belles lettres de l'histoire du football sénégalais, africain et européen.









Né à Ziguinchor, en Casamance, Jules Bocandé a fini meilleur buteur du championnat de France de 1re division à l'issue de la saison 1985-1986. Il fait partie des meilleurs attaquants que l'équipe nationale du Sénégal ait jamais comptés.









À travers un long-métrage de 60 mn, le réalisateur portraitiste Maky Madiba Sylla, en collaboration avec Lionel Bourqui, a rendu un vibrant hommage à cette icône du football dans ce film qui retrace le parcours élogieux de Boc', de Zighinchor à l'équipe nationale, en passant par la France où il s'est fait un nom avec le FC Metz.









Inspirés de l'ouvrage du journaliste Abdoulatif Diop "Bocandé L'éternelle Légende", les deux artistes ont revisité la vie de Jules Bocandé avec des recherches approfondies sur ses débuts jusqu'à sa mort.









Le film est au programme d'une série de projections publiques dans les régions du pays. À Dakar, une projection publique est prévue le samedi 18 mai au cinéma Pathé.