"La France a un incroyable talent": Cette danse en mémoire de George Floyd a fait lever la salle

TÉLÉVISION - De l’émotion, le public de l’émission de divertissement “La France a un incroyable talent” en a eue. Alors que le programme de M6 faisait son grand retour ce mardi 20 octobre à la télévision, un numéro a semble-t-il tiré son épingle du jeu.Sur scène, une troupe du nom de Lemonade Dance Company a interprété une chorégraphie en mémoire de George Floyd, décédé au mois de mai dernier aux États-Unis à la suite d’une interpellation policière.Les danseurs, âgés de 10 à 33 ans, se sont rencontrés sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Très touchés par la mort de l’ancien conducteur de camion, ils ont décidé de s’inscrire à “LFAUIT” pour lui rendre hommage.Munis de pancartes, sur lesquelles étaient écrites “Please I Can’t Breathe” et “Black Lives Matter”, les danseurs ont fait lever la salle à la fin de leur numéro. “Vos corps ont tout exprimé. Vous incarnez un message. Chacun de vous a incarné ce message dans la mixité”, a confié Hélène Ségara, membre du jury.Marianne James, émue aux larmes, a ajouté: “Je ne sais pas à quoi ça tient. Au moment où vous êtes arrivés, nous sommes allés de surprise en surprise. Nous ne savions pas que vous étiez si nombreux et si différents. On va voter, non?” Finalement, non. La jurée a écrasé le golden buzzer, offrant aux Lemonade Dance Company leur place en finale.Cette saison démarre sur les chapeaux de roues. Animé par Karine Le Marchand, le premier numéro a été suivi par 3,6 millions de téléspectateurs. C’est encore mieux qu’il y a un an, note Le Parisien. Un succès qui n’est sans doute pas sans lien avec le couvre-feu.