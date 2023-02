"La fumisterie est devenue le sport national du Sénégal..." : Capitaine, le fils de Serigne Moustapha Sy, réclame justice contre Amy Gniby et révèle...

L'affaire Amy Ndiaye Gniby n'est pas prête de connaître son épilogue. En effet, ce 3 février, les disciples du guide religieux Serigne Moustapha Sy ont convié la presse, pour s'indigner.





Le Dahiratoul Moustarchidina wal Moustarchidaty dénonce "l’attitude désinvolte de la députée de la majorité qui avait tenu des propos déplacés, malveillants, désobligeants et incorrects à l'endroit de Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy".





Ainsi, ces disciples se disent offensés et touchés dans leur sensibilité. Ils estiment que "cette attitude hautement téméraire constitue un précédent dangereux pouvant conduire à une escalade qui sape la cohésion sociale et menace la stabilité nationale".





À cet effet, des plaintes collectives contre Amy Ndiaye avaient vainement été déposées dans les différentes juridictions du pays, pour injures publiques contre le guide religieux et provocations aux délits tels que définis par l'article 250 du Code pénal.





Ces moustarchidines trouvent "injuste" le traitement de leurs camarades, les députés Massata Samb et Mamadou Niang qui sont emprisonnés, alors que l'instigatrice des incidents malheureux survenus à l'Assemblée nationale "vaque impunément à ses occupations et sans regret".





Face à cette situation, le mouvement précise : "Nos avocats vont accélérer et intensifier la bataille juridique et useront de toutes les voies de recours pour obtenir gain de cause. Mais si rien n'est fait, rien ni personne ne pourra interdire aux disciples d'apporter une riposte ferme à la mesure des provocations et de l'effronterie de la dame", préviennent-ils.