"Lamou saf": Jeeba visé pour attentat à la pudeur

Des propos tels que "yaw lay réeré" et des images jugées "pornographiques" ont attiré l'attention d'associations et de personnes œuvrant dans la préservation des valeurs.



Les mouvements "Rassemblement pour la vérité", "Comité de défense des valeurs morales" et " Nitteu Dëg" à savoir Cheikh Oumar Diagne, Adama Mboup et Abdou Karim xrum xah ont déposé une plainte ce 31 août contre l'artiste chanteur Jeeba pour son dernier clip vidéo, "lamou saf".



Ces activistes dénoncent "la vidéo obscène dans laquelle l'artiste véhicule des messages pervers, pornographiques qui constituent un attentat à la pudeur et incitent à la débauche", déclare Xrum Xax.



La plainte a été déposée au tribunal de Grande Instance de Dakar, ce mercredi 31 août et ces mouvements n'ont pas exclu d'en faire de même au niveau du CNRA.



Pour rappel la vidéo en question a été publiée il y a de cela 2 mois et a déjà atteint 7 millions de vues via la plateforme YouTube.