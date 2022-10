"Le fils de Mariama Sarr heurte gravement une personne et s'enfuit": son père dément et révèle...

L'information s'est propagée comme une traînée de poudre: "le fils de la ministre de la formation professionnelle heurte une personne et s'enfuit. La victime, entre la vie et la mort".



Une nouvelle que dément catégoriquement le père de Cheikh S. Mbaye.



Au micro de Seneweb, Amadou Mbaye martèle "qu'il n'y a jamais eu de graves blessures encore moins une personne dans le coma."



L'époux de Mariama Sarr soupçonne d'ailleurs "une main politique derrière ces fausses informations à l'encontre de l'ex maire de Kaolack".



Plus de détails dans la vidéo ci-dessous.