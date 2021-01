3e mandat : Moustapha Diakhaté convoque la VAR pour Me Doudou Ndoye

Me Doudou Ndoye a validé la candidature de Macky pour un troisième mandat, hier lors de l'émission Jury du dimanche. Cette sortie fait polémique. Moustapha Diakhaté sur sa page Facebook a démonté les arguments de l'avocat et ancien ministre de la Justice en convoquant la VAR. Ci-dessous l'intégralité de son post :







"Me Doudou ne peut pas défendre en 2012 que la limitation des mandats à deux issue de la révision constitutionnelle de 2001 soit d'effet immédiat et dire aujourd'hui que "nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs" de la révision constitutionnelle de 2016 ne soit pas applicable au Président Macky Sall en 2024. Manifestement Me Ndoye qui valide la candidature de Macky Sall oublie étrangement ce qu'il disait en 2012 en vertu du principe juridique de "l'effet immédiat de la Loi nouvelle d'ordre public" qu'il évoquait pour justifier le caractère anti constitutionnel de la candidature de l'ancien Président Abdoulaye Wade lors de la présidentielle de 2012."