"MOI, GP" : Témoignages glaçants sur un business à hauts risques

«GP» qui signifie «Gratuité partielle», est un métier jadis pratiqué par les épouses des agents d'Air France ou d'Air Afrique. Ces dernières profitaient d'une réduction qui leur était faite sur les prix des billets d'avion pour transporter des colis moyennant de l'argent.Aujourd'hui les gp sont des personnes comme vous et moi qui achètent les billets à plein tarif comme les autres passagers du même vol. La seule différence c’est qu’ils ne transportent pas que leurs propres bagages, ils transportent aussi ceux d’autres personnes qui auront payé pour la livraison de leurs biens un peu partout dans le monde et au fur et à mesure qu’ils voyagent, ils obtiennent la possibilité d’avoir des bagages supplémentaires.Certains forment leur propres associations pour se soutenir mutuellement en-cas de problème, à titre d'exemple l'association nouvelle vision GP. Ces dignes travailleurs rencontrent souvent des difficultés que ce soit avec les clients ou avec la douane à l'aéroport etc..., certains sont même piégés par des gens malhonnêtes qui veulent expédier des marchandises frauduleuses. Comme c'est le cas de cette jeune fille du nom de Fatou Kiné Ndiaye qui été attrapée par la police de Maroc parce qu'elle transportait un colis contenant de la drogue.D'après des sources, elle aurait été bernée par un certain Massoukha Mbengue qui voulait acheminer sa marchandise au Sénégal. Ils profitent aujourd'hui du micro que Dakaractu leur a tendu pour expliciter leur situation périlleuse...