"NEEGU GOOR" D'AKHLOU BRICK : UNE "FUITE" QUI DEFRAIE LA CHRONIQUE

Negu Goor - Akhlou Brick

Décidément, Ara et Deyza ne se lasseront jamais de perturber le Rap Game au Sénégal. A chaque fois que les tendances s'orientent vers un rappeur, ils savent quoi faire pour détourner l'attention."Neegu Goor", leur nouvel opus, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Aussi le clip sera en ligne sur youtube ce soir à 21h. Rien que les images publiées sur la page des deux rappeurs donnent un aperçu : swag, luxe, gros moyens, bref, les fruits de leurs succès en miniature. Les cartes seront redistribuées ce soir, et beaucoup risquent d'être surpris. Wait and see.