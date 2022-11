"On y est" : L'hymne international des supporters fait déjà enjailler

Ils sont plusieurs artistes africains à chanter l'hymne international de la Coupe du monde 2022, titrée "On y est". Une chanson produite et composée par l'ex-international de football français Guillaume Hoarau et Matheo Techer.





Le Sénégal est représenté par le chanteur et ambianceur Bass Thioung, parmi les artistes africains, dont le double disque de platine du Zimbabwe Shingai Shoniwa, Samuel Kamanzi du Congo, Guillaume Hoarau de l'île de la Réunion et Manifest, la superstar ghanéenne.