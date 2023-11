" Yakofi Xar " : Jahman Xpress rend un vibrant hommage à Momy Seck

Rappelée à Dieu après une longue maladie, la bravoure de Momy Guèye Diany est témoignée par le monde entier. Ainsi pour rendre hommage à cette brave dame et à d’autres comme elle, Jahman a mis les bouchées doubles. A travers un clip, Jahman a exprimé ses pensées pieuses à Momy Seck, alias Mme Guèye Dany, une femme qui a toujours soutenu son mari malgré son état de santé fragile.





Dans cette œuvre inspirante intitulée « Yakofi Xar », l’artiste loue la patience, la force des femmes. Malgré les défis économiques, les situations modestes de leur mari et les aléas de la vie conjugale, elles restent des soutiens indéfectibles.





Publié ce mardi 7 novembre, le tube compte déjà plus de soixante-quinze mille (75 000) vues en trois heures. Écrit par Abdou Lahad, il « traduit littéralement l’amour, la dévotion et le soutien inébranlable des femmes à leur mari. Ce morceau est une tribune où les femmes peuvent partager fièrement le fruit de leur amour, de leur patience et de leur soutien à leur mari. En effet, Yakofi khar est plus qu'une chanson, c'est un hymne dédié à l'amour et à la résilience. Elle constitue également un message de remerciement des hommes adressé à leurs femmes », informe le chanteur.





Par le biais de cette chanson, le compositeur, interprète invite les jeunes femmes à prendre l’exemple sur ces braves dames qui ont tout donné à leur famille.