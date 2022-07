Racine TALLA : « Benno est largement majoritaire »

Au soir de ces élections législatives, les tendances pleuvent. Et au vu des différents procès-verbaux dévoilés, l’inter-coalition Yewwi Askan Wi/Wallu Sénégal semble s’assimiler à un raz-de-marée tant elle rafle tout sur son passage. Un constat conforté par l’analyste, Alphone Thiakane de GFM qui affirme que sur 89 sièges, Yewwi et Wallu se taillent la part du lion avec un cumul de 65 sièges contre 2 pour le camp de la majorité.

Des chiffres qui, peu à peu, confortent l’idée d’une cohabitation pouvoir-opposition.

Intervenant sur le plateau spécial élections législatives sur la RTS, Racine Talla n’envisage pas cette perspective. Selon le directeur général de la première chaîne publique du Sénégal, la coalition au pouvoir l’a emporté haut la main et que « La cohabitation qui n’est pas du tout à l’ordre du jour et n’est même pas envisageable. Parce que c’est à minuit que Benno va proclamer ses résultats. Je peux vous dire officiellement que Benno est largement majoritaire et que je ne vois l’éventualité d’une cohabitation. C’est des universitaires qui sont autour du plateau et je pense que c’est un média de service public qui doit partir sur des hypothèses fiables. Je peux même tout de suite vous livrer les résultats ou les préliminaires mais ce n’est pas mon rôle. Et officiellement, ils ont convoqué une conférence de presse. Une cohabitation n’est pas du tout, du tout à l’ordre du jour. Voilà, c’est ça le débat et je suis prêt à débattre avec vous ».

Moustapha TOUMBOU