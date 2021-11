Randonnée de la Fedsen-Pe : Les enfants "aussi" s'engagent dans la lutte contre le cancer

Pour clôturer le mois d'octobre rose, les enfants ont eux aussi mis la main à la pâte et se sont impliqués dans la lutte contre tous les types de cancers au Sénégal et plus particulièrement le cancer du sein. Par le biais de la fédération sénégalaise de la petite enfance (Fedsen-Pe) et avec l'appui de l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits, les mômes ont adressé des messages de sensibilisation à l'endroit des parents pour le dépistage du cancer, à travers une "rando fitness". Ces enfants ont courageusement, ce dimanche 31 octobre, arpenté les rues allant du siège de l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits jusqu'au rond-point Yoff virage, avant de revenir sur leurs pas.



Encadrée par les forces de sécurité telles que la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers, cette première édition de randonnée de la Fedsen-Pe est une réussite. Ainsi, la direction de la petite enfance et de la case des tout petits prévoit de pérenniser cette activité et elle compte en faire une activité annuelle mais surtout nationale au bénéfice de la petite enfance. Retenons que les parents à qui ces messages s'adressent sont venus épauler les enfants dans ce combat et écouter leur principale doléance à savoir celle "de vacciner les petites filles afin de prévenir et de les épargner de cette pathologie".