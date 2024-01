Range Rover Holland and Holland : Abdoulaye Sylla s’aligne au même rang que le roi Charles III

Voilà un Sénégalais qui a un point commun avec la première personnalité du royaume d’Angleterre. Et bien c’est Abdoulaye Sylla, boss de Ecrotra, initiateur du C50Pn et Candidat à la présidentielle du 25 février qui a eu le privilège.



En effet, pour sa campagne, le sieur Sylla s’est aligné au même niveau que le Roi Charles III avec la présence remarquable dans son cortège d’une Range Rover Holland and Holland édition limitée 2023.



Une voiture que seuls les grands noms d’Angleterre (James Ratcliffe, Gopichand et Srichand Hinduja ) possèdent.