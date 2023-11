Rapport Cour des Comptes sur les fonds Covid : Cheikh Abdou Mbacké interpelle l'Etat

La Chambre des Affaires budgétaires et financières de la Cour des Comptes a rendu public en décembre, son rapport définitif, consacré au contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 au titre des gestions 2020 et 2021. Il ressort du document, des malversations financières de plus de 6 milliards F CFA.







En plénière dans le cadre de l’examen du budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour l’année 2024, le député Cheikh Abdou Mbacké a interpellé le ministre des Finances et celui de la Santé et de l’Action sociale sur ce qui est fait dans ce domaine.









Autres points soulignés par le député, le taux d’exécution du budget de 2023 qui est de 64%. « L’exécution est insuffisante et mérite des interrogations avant qu’on ne parle du budget de 2024 », selon le parlementaire Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.