Réaction du proche de Sonko blessé à la tête : "Si c'était à refaire..."

On en sait un peu plus sur l'homme atteint à la tête, ce matin lors des affrontements entre les forces de l'ordre et pro-Sonko.En effet, l'homme en question est un partisan du leader de Pastef Ousmane Sonko. A travers une vidéo, ce dernier a fait savoir qu'il est même prêt à retourner sur les lieux une fois sorti de l'hôpital.